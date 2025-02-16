"محل بقالة سر بداية مشواري".. مصراوي يحاور عمرو الجزار لاعب غزل المحلة

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كتب - نهى خورشيد:

لكل لاعب قصة فريدة تميزه عن غيره، فالبدايات ليست متشابهة، بل قد تكون مليئة بالتحديات والصعوبات التي تعرقل الطريق، أو مختلفة تمامًا عن أي مشوار آخر.

قصة اليوم هي حكاية كفاح بدأت وسط المعاناة، لكنها لم تكن سببًا للاستسلام، بل كانت دافعًا لمزيد من الإصرار.

رغم الظروف الصعبة التي واجهته في البداية، تمسّك بحلمه، مؤمنًا بأن الاجتهاد والالتزام هما الطريق الوحيد للنجاح.

وأجرى مصراوي حواراً مع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة عن نشأته وبدايته، وحكايته مع كرة القدم.

وفيما يلي نص الحوار…

حدثنا عن بداية مشوارك فى كرة القدم ؟

بدايتي كانت في ناشئين النادي الإسماعيلي، لعبت هناك لمدة أربع سنوات، وبعدها انتقلت إلى نادي القناة، ثم إلى نادي النصر.

ومن النصر انتقلت إلى نادي العبور، ومن هناك جاءت الخطوة الأهم في مسيرتي وهي الانتقال إلى نادي غزل المحلة.

طبعًا، انتقالي من العبور إلى غزل المحلة كان أهم محطة في حياتي الكروية حتى الآن، لأنه منحني فرصة الظهور بشكل أكبر، وأتاح لي الفرصة لإثبات نفسي في الدوري المصري الممتاز.

ما موقف أسرتك من ممارسة كرة القدم؟

بالنسبة لأهلي، كانوا دائمًا أكبر داعم لي في رحلتي مع كرة القدم.

والدي ووالدتي كانا يسافران معي من الشرقية إلى الإسماعيلية عندما كنت في ناشئي الإسماعيلي، ولم يتركوني وحدي حتى أصبحت قادرًا على السفر والاعتماد على نفسي.

كانوا يوفرون كل جنيه لمساعدتي على الاستمرار في حلمي، وكان ذلك أولوية لهم على أي شيء آخر، حتى على إخوتي الذين كانوا يدعمونني بكل حب، رغم أنهم كانوا يضحون بالكثير من أجل أن أواصل مشواري.

عائلتي كانت تعيش حياة بسيطة جدًا، وكان كل شيء يعتمد على محل بقالة صغير.

ما أكثر موقف أثر في مشوارك الكروي؟

من أكثر الأشياء التي أثرت فيّ أنني كنت أنتظر قبل كل تمرين لأرى كم جنى المحل من المال، ثم آخذ منه ما يكفي بالكاد للمواصلات حتى أتمكن من الذهاب للتمرين.

من أكثر مدرب له فضل في مشوارك ؟

على مستوى المدربين، هناك أشخاص كان لهم فضل كبير في تطوري، ومنهم الدكتور عطية السيد في نادي العبور، الذي ساعدني كثيرًا على المستوى الخططي والبدني، وكان له دور كبير في تأهيلي.

أما الآن، فأنا أستمتع كثيرًا بالعمل مع بابا فاسيليو، مدرب غزل المحلة.

كل تمرينة معه أشعر وكأنني أتعلم كرة القدم من جديد، فهو دائمًا يضيف لي الجديد، وأحب أن أدوّن كل الملاحظات التي يخبرني بها حتى أطور من نفسي أكثر.

حدثنا عن دعم أسرتك لك؟

حاليًا، أهلي وإخوتي وخطيبتي وكل من حولي يدعمونني بشكل كامل، خصوصًا في هذه الفترة الانتقالية من حياتي.

ما هو هدفك خلال الفترة المقبلة؟

الحمد لله، بدأت أكون تحت أنظار الأندية الكبيرة، وهناك حديث عن انضمامي إلى منتخب مصر في التجمع القادم، وهذا هدفي الأكبر في الوقت الحالي.

أريد الحفاظ على مستواي مع غزل المحلة، وأطمح أن أكون ضمن قائمة المنتخب قريبًا.