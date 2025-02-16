مروان عطية يسجل أول هدف في تاريخه مع الأهلي أمام الإسماعيلي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

سجل لاعب خط وسط النادي الأهلي، مروان عطية، الهدف الأول في المباراة التي جمعت بين المارد الأحمر والإسماعيلي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين.

وأحرز مروان عطية الهدف في الدقيقة 9 من نقطة الجزاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب خط الوسط في تاريخه مع النادي الأهلي خلال 102 مباراة "7.812 دقيقة" بجميع المسابقات.

وهذا التقدم، يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز.