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"ينتظر مولود".. احتفال مميز من مروان عطية بعد هدفه في الإسماعيلي

07:52 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    احتفال مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    احتفال مروان عطية
  • عرض 5 صورة
    احتفال مروان عطية
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كتب - يوسف محمد:

افتتح مروان عطية نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، أهدافه مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في يناير 2023 قادما من الاتحاد السكندري.

وسجل عطية الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الإسماعيلي، في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واحتفل مروان بهدفه في مرمى الإسماعيلي بأكثر من طريقة، حيث قام بوضع كرة المباراة تحت القميص، في إشارة إلى انتظار مولوده الأول.

كما أنه قام بإخراج واقي الساق الذي يرتديه، والذي كان عليه صورته هو وزوجته، صورة أخرى له رفقة والده.

وتفاعلت سلمى صقر زوجة مروان عطية مع احتفال نجم وسط الأهلي بالهدف، حيث نشرت صورة للاعب خلال تسديد ركلة الجزاء، وكتبت "يا أحن اب".

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الأهلي الاسماعيلي مروان عطية الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري
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