وكيل عمرو الجزار يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

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كتب - نهى خورشيد:

كشف أحمد شقيق ووكيل أعمال عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، حقيقة انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:"وصلتني اتصالات من مسؤولين في النادي الأهلي للاستفسار عن مدة عقدي مع غزل المحلة".

وأضاف:"كما كان هناك تواصل من إدارة بيراميدز للاستفسار عن موقفي ورأيي في إمكانية الانضمام لهم".

وأتم حديثه قائلا:"لكنها كانت مجرد استفسارات حتى الآن، ولم تصل الأمور إلى مرحلة رسمية بعد".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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