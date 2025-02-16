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أول تعليق من بيسيرو على مباراة الأهلي والزمالك

06:45 م الأحد 16 فبراير 2025
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب - محمد القرش:

علق المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بتروجيت: "مباراة القمة القادمة لم تأخذ من تركيز لاعبي الزمالك اليوم، ونأخذ كل مباراة بمفردها".

وعن تحقيق الفوز في القمة، أوضح: "ليس شرطا أن نحقق الفوز على الأهلي فقط لكي نفوز بالدوري، حيث يجب أن نفوز بكل المباريات".

وانتهت المباراة بتعادل الزمالك مع بتروجيت إيجابيا بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

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بيسيرو الزمالك الأهلي والزمالك الأهلي تصريحات بيسيرو
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