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جماهير الزمالك تهاجم زيزو في مباراة بتروجيت (فيديو)

06:37 م الأحد 16 فبراير 2025

زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت

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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

شهدت مباراة الزمالك وبتروجيت التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، هجوم حاد من جماهير الأبيض ضد زيزو.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد السلام، جماهير الزمالك وهي تهتف ضد أحمد سيد: "روح يا زيزو".

وجاءت هتافات جماهير الفارس الأبيض بعد أنباء تفاوض العين الإماراتي مع زيزو للانضمام إليهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد هدفي مصطفى الجمال في الدقيقة 90+4، وهدف أحمد عبد الموجود في مرماه لصالح الزمالك.

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