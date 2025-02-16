"أنا مميز".. عمرو الجزار يرد على شائعات اعتزاله بسبب التنمر

كتب - نهى خورشيد:

علق عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على حقيقة التصريحات المتداولة بشأن اعتزاله كرة القدم نتيجة تعرضه للتنمر.

وقال عمرو الجزار في تصريحات خاصة لمصراوي:"مهما حصل في حياتي، عمري ما فكرت اسيب الكورة ولا فكرت في موضوع الاعتزال، الكلام ده عمره ما كان في بالي".

وأضاف: "وقتها كنت لسه ببدأ حياتي، إزاي هعتزل؟ ده كان شيء مستحيل بالنسبة لي".

وتابع نجم المحلة: "أما بخصوص كلمة "تنمر"، فده كلام مش حقيقي خالص، عمري ما عديت بأي حاجة من النوع ده، واللي قال الكلمة دي قالها علشان يلم ريتش وخلاص، لكن الحقيقة عكس كده تمامًا".

وواصل حديثه: "أما موضوع إني لجأت لربنا بسبب ظروفي، فده كلام مش دقيق، الحقيقة إني من صغري متربي على الصلاة والصيام، ودايمًا قريب من ربنا، مش علشان ظرف معين، ولكن لأنه ده الأساس اللي اتربيت عليه من والدي ووالدتي".

وأكمل الجزار: "وبالنسبة لكلام إنّي زُرت بيت ربنا، فده مش حقيقي، دي واحدة من الحاجات اللي بحلم بيها، ولسه ربنا مأجلها لوقتها المناسب، لكن في ناس بتتكلم عن حاجات مش حقيقية وبتكتب كلام بدون تأكد".

وأردف: "أما النقطة التانية، فاللي الناس شايفينه مشكلة، أنا دلوقتي شايفه ميزة مش عيب، زمان كان الموضوع واخد مني كتير، بحكم إن سني كان صغير، لكن دلوقتي شايف إن ربنا لما يميز حد بحاجة معينة عن ناس كتير، فده شيء جميل مش حاجة وحشة، وده جانب ناس كتير متعرفش عنه حاجة، وأنا فخور بنفسي جدًا وشايف إني مميز".

وأتم حديثه قائلاً: "دلوقتي تفكيري مختلف تمامًا، معنديش أي مشكلة في أي حاجة، بالعكس، الناس شايفة حاجة أنا شخصيًا مش شايفها أبدًا، وأعيش حياتي بشكل طبيعي تمامًا".