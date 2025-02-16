لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 الإسماعيلي.. هدف مروان عطية
متابعة - محمد القرش:
يلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أكرم توفيق - كوكا.
خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد عبد الله.
خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.
ملخص أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي
بداية المباراة
مروان عطية يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 9
بطاقة صفراء لـ أحمد رضا في الدقيقة 10
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