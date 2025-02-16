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لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 الإسماعيلي.. هدف مروان عطية

05:53 م الأحد 16 فبراير 2025

تدريبات الأهلي (1)

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متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أكرم توفيق - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ملخص أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

بداية المباراة

مروان عطية يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 9

بطاقة صفراء لـ أحمد رضا في الدقيقة 10

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تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الأهلي جراديشار بث مباشر مباراة الأهلي الأهلي والإسماعيلي
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