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الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا برباعية في مرمى الإسماعيلي

05:53 م الأحد 16 فبراير 2025
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متابعة - محمد القرش:

تصوير - حازم جودة:

فاز النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أكرم توفيق - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ملخص أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

بداية المباراة

مروان عطية يسجل هدف تقدم الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 9

بطاقة صفراء لـ أحمد رضا في الدقيقة 10

حسين الشحات يهدر ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 25

حسين الشحات يسجل هدف يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 40

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51

بطاقة صفراء لـ مروان حمدي في الدقيقة 56

بطاقة صفراء لـ هشام محمد في الدقيقة 69

دخول علي الملواني بدلا من محمد خطري في الدقيقة 73

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 83

أحمد رضا يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 87

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد

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