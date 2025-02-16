مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

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أول تعليق من بيسيرو على مباراة الأهلي والزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح وكوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار، حسين الشحات.

وشهد تشكيل النادي الأهلي، ظهور اللاعب الشاب محمد عبد الله للمرة الأولى في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة، خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال 14 برصيد 12 نقطة جمعهم من 13 مباراة.