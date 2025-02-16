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مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

05:52 م الأحد 16 فبراير 2025
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    تدريبات الأهلي (2)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (2)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
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    فريق الأهلي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح وكوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمد عبد الله، جراديشار، حسين الشحات.

وشهد تشكيل النادي الأهلي، ظهور اللاعب الشاب محمد عبد الله للمرة الأولى في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة، خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال 14 برصيد 12 نقطة جمعهم من 13 مباراة.

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النادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الدوري المصري الأهلي والإسماعيلي
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