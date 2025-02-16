"رغم إيقافه".. لاعب الزمالك يفاجئ الجماهير في استاد السلام

كتب- محمد خيري:

حرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد السلام لمؤازرة الأبيض في مواجهة بتروجت المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد شحاتة عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وفضل اللاعب حضور المباراة لمؤازرة زملائه في اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت في الرابعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات

عودة ثلاثية وغيابات صادمة.. ماذا يواجه بيسيرو في الاختبار الأول مع الزمالك؟