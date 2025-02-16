25 صورة ترصد أعمال الحفر لاستاد الأهلي الجديد

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تتواصل أعمال الحفر والبناء بموقع استاد الأهلي الجديد بمنطقة الشيخ زايد بعدما تم إطلاق شارة البدء خلال مؤتمر عُقد أول أمس الجمعة بمحافظة الأقصر.

نشرت حسابات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورًا لاستمرار عمليات الحفر بموقع الاستاد.

تصميم استاد الأهلي الجديد

شركة القلعة الحمراء كانت قد كشفت على هامش الاحتفالية بمحافظة الأقصر عن تفاصيل تصميم استاد الأهلي الجديد؛ إذ من المقرر إنجاز المشروع بالكامل خلال 4 سنوات.

وسيتسع الملعب لقرابة 42 ألف مشجع عن أن تزيد السعة إلى 57,797 بالحفلات، فيما ستضم مدرجات "التالتة شمال" الموجودة يسار الملعب 11 ألف مقعدًا، كما سيكون الملعب بدون مضمار "تراك" ليكون الحضور أقرب أكثر من الملعب.

وستضم مقصورة استاد الأهلي الجديد 72 جناحاً حصريًا و80 مقصورة فاخرة بجانب 73 جناحاً فاخرًا، كما سيضم الملعب شاشات عملاقة ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكرات بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

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