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عودة السعيد ووجه جديد هجومي.. بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجيت

03:02 م الأحد 16 فبراير 2025

فريق الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت، المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة عبدالله السعيد بشكل أساسي، بعد الغياب الفترة الماضية بسبب الإصابة، ومشاركة الوجه الجديد محمد عاطف الذي ابتعد عن المشاركة خلال ولاية السويسري جروس المدير الفني السابق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

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