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"بيسيرو ألقى التعليمات الأخيرة".. فريق الزمالك يصل ملعب الزمالك لمواجهة بتروجيت

02:45 م الأحد 16 فبراير 2025

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

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كتب- محمد خيري:

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

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