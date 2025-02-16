5 حقائق عن مباراة ليفربول و ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريق ليفربول ونظيره وولفرهامبتون، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 5 حقائق ومعلومات عن مباراة ليفربول و ولفرهامبتون كالتالي:

1- آخر 16 مباراة جمعت بين ليفربول و ولفرهامبتون فاز الريدز في 15 وخسر لقاء وحيد موسم 2023.

2- التقى الفريقان مرة واحدة في تاريخ هذا اليوم 16 فبراير، وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 في موسم 1963.

3- لم يتعادل الفريقان سلبيًا على ملعب الأنفيلد منذ 56 عامًا وبالتحديد في نوفمبر 1969.

4- لم يتمكن أي لاعب من ليفربول من تسجيل هاتريك في شباك ولفرهامبتون.

5- يبحث محمد صلاح عن معادلة رقم ساديو ماني الذي تمكن من تسجيل هدفين في شباك ولفرهامبتون عام 2019، حيث لم يتمكن الفرعون المصري من تسجيل أكثر من هدف في شباك الذئاب.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 والخسارة في لقاء وحيد.

على الجانب الأخر يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الـ17 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة فقط، جمعها من الفوز 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 15 مباراة.

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