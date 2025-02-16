8 لاعبين في الزمالك والأهلي مهددين بالغياب عن القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو مباراتي الزمالك مع بتروجت والأهلي مع الإسماعيلي، حيث أنهما بمثابة البروفة الأخيرة لقطبي الكرة المصرية قبل لقاء القمة الأسبوع المقبل في الدوري الممتاز.

وقبل صدام القمة يواجه العديد من لاعبي الفريقين خطر الغياب عن المباراة المقبلة نظرًا لتراكم الإنذارات، حيث وصل عدد اللاعبين المهددين عن الغياب من مباراة الأهلي والزمالك المقبلة إلى 8 لاعبين.

أبرز اللاعبين المهددين بالغياب عن لقاء القمة

يتواجد في صفوف فريق الزمالك 6 لاعبين مهددون بالغياب عن مباراة الأهلي القادمة، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء:أحمد السيد زيزو، أحمد حسام - محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - سيف الدين الجزيري وفي حال حصولهم في بطاقة صفراء أخرى في مباراة الليلة ضد بتروجيت سيغيبا عن لقاء القمة لتراكم الإنذارات.

وعلى الجانب الآخر في النادي الأهلي هناك الثنائي كريم نيدفيد ومروان عطية مهددان بالغياب في المباراة القادمة في حال حصولهم على بطاقة صفراء الليلة ضد الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة القمة في الدوري يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15.

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