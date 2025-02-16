كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه رئيس مجلس إدارة نادي دمياط، محمد أبو جنبة، نداءً إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشأن وجود 13 لاعبًا بصفوف فريقه يلعبون المراهنات.

وقال رئيس نادي دمياط، في تصريحات لقناة DMC، مساء أمس السبت:"هناك موقع على جوجل يحرض اللاعبين على دمار الأندية وإنهاء الرياضة في مصر لذا أوجه نداءً إلى وزير الشباب والرياضة ففي بداية الموسم كان الفريق يقدم مستويات جيدة ولكن فوئجت بأحد اللاعبين يستخدم هذا الموقع وربح منه 40 ألف جنيه ثم بدأ في تحريض زملائه حتى وصل العدد إلى 13 لاعبًا".

وبرهن جنبة على تصريحاته بالإشارة إلى أنهم في كل مباراة يكونوا متقدمون بالنتيجة ثم يتغيّر الوضع آخر 5 دقائق ويخسرون بنتيجة كبيرة، مضيفًا:"لاعب يرتكب ركلة جزاء وآخر يتشاجر مع الحكم حتى يتم طرده وفي مباراة دكرنس كنا متقدمون بالنتيجة وقبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق فوجئت بأحد اللاعبين يمسك الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وتكرر الأمر بمباراة كفر الشيخ واللاعبون سعداء بالهزيمة".

وأتم رئيس نادي دمياط تصريحاته بقوله:"أرسلت مذكرة إلى اتحاد الكرة، وطالبتهم بإنقاذ الكرة المصرية حتى لا يتفشى في جميع الأندية لأنه سيكون كارثة، هناك لاعب في فريقي عاد إلى منزله بـ 120 ألف جنيه بعد إحدى المباريات".

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