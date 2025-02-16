أحدث المعايير العالمية.. وزير الرياضة يطمئن على جاهزية استاد القاهرة قبل القمة

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كتب- محمد خيري:

قام وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية باستاد القاهرة يرافقه المدير التنفيذى للهيئة العامة لاستاد القاهرة، وليد عبد الوهاب بجولة تفقدية في استاد القاهرة لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، والمقرر لها يوم السبت 22 فبراير، في الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفقد الوزير أعمال الصيانة في مرافق الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، المدرجات، غرف اللاعبين، والمنشآت الخدمية، مع التأكيد علي ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة لضمان الاستعداد التام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الحرص على تطوير استاد القاهرة ، وفقًا لأحدث المعايير العالمية ليكون جاهزًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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