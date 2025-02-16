"زي المخدرات وتحفظنا على 25 فردا".. تحرك عاجل من الشباب والرياضة لملاحقة المراهنات

كتب- محمد خيري:

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن القانون المصري يجرم المراهنات، وما يعمل بها.

وقال الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية على قناة dmc: "هناك مادة في القانون المصري تجرم تماما العمل في المراهنات، وهناك غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحبس".

وأضاف: "تم التحفظ على 25 فردًا بسبب التعامل في مجال المراهنات والأجهزة التي استخدموها، لأنهم كانوا يقوموا بتسهيل طرق المراهنات في المباريات بالدوري المصري أو الدوريات الإفريقية".

أكمل: "العقوبات تطبق على الجميع، لاعب أو فرد أو مدرب، ويتم تحويل المتورط للجنايات، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية، وليس فقط عقوبات مالية".

وذكر: "أحد اللاعبين كان يسهل ذلك في مصر، وتم اتخاذ إجراء ضده، وأي جهة في مصر لا تملك أي قانون لتسهيل المراهنات، لأن القانون المصري يجرم ذلك، وتتعامل معه مثل المخدرات، والوزارة أرسلت خطابات لجميع الأندية، بمنع أي إعلانات سواء في اتحاد خارجي أو أوروبي لديه أي تنسيق مع شركات المراهنات في مصر".

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلا: "الإجراء الأول ضد القائم بالمراهنات يكون عن طريق الشطب، بالإضافة إلى عقوبات إدارية، واتخاذ إجراءات جنائية فورية، وهو ما تم مناقشته خلال الاجتماعات السابقة".

اقرأ أيضا:

"ده كده اتهام لكل لاعبي الزمالك".. شوبير يوجه رسالة نارية لـ عصام الحضري

"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات