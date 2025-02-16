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يحل فريق الأهلي عند السابعة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وعينه على عدة أهداف خلال اللقاء نستعرض منها ثلاثة:

1) صدارة الدوري

فوز الأهلي على الإسماعيلي يجعل فريقه يصل إلى النقطة 32 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي سيكون متبقي له مباراة الجولة ذاتها التي يحل خلالها ضيفًا على نظيره مودرن فيوتشر.

تعثر فريق بيراميدز سواء بتعادل أو خسارة أمام مودرن فيوتشر يمنح الأهلي الصدارة.

2) الاستقرار قبل مواجهة الزمالك

ينتظر فريق الأهلي مباراة هامة في الجولة المقبلة أمام غريمه الزمالك لذا يسعى لحصد نقاط المباراة أمام الإسماعيلي لزيادة الاستقرار بالفريق قبل مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

3) القيمة الجماهيرية

مباراة الأهلي والإسماعيلي بعيدًا عن ترتيب الأندية بجدول المسابقة إلا أنها تحمل قيمة جماهيرية لذا يسعى كل فريق لحسمها.

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