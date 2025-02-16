"إعادة تصحيح الأوضاع".. عضو اللجنة الاستشارية يكشف ما يفعه بيسيرو مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن اختيار البرتغالي جوزيه بيسيرو مُناسب للفريق في الوقت الحالي من أجل إعادة تصحيح الأوضاع.

وقال "السيد" في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "بيسيرو مدير فني قدير وقدم بطولة قوية مع منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا".

أكمل: "وجود أيمن عبدالعزيز، اختيار موفق مع المدير الفني البرتغالي وسيساعده كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك دور كبير على اللاعبين خلال المرحلة القادمة لأن الأمر لا يتوقف فقط على المدير الفني والفوز على بتروجت مهم جدا من أجل المواصلة في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم".

وأختتم تصريحاته: "أيمن عبدالعزيز الأكثر دراية بقدرات لاعبي الفريق وتوظيفهم في أماكنهم الصحيحة وهذا الأمر سيكون مهما بالنسبة لجوزيه بيسيرو".

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