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حسم موقف بن شرقي.. 10 لاعبين مهددين في الأهلي بالغياب عن القمة

12:54 م الأحد 16 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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كتب- مصراوي:

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من غيابات بالجملة في الفترة الأخيرة بداعي الإصابات او الرحيل وعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

وأستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني 10 لاعبين من مواجهة الإسماعيلي التي ستقام مساء اليوم بإستاد الجيش المصري ببرج العرب وهم مصطفى مخلوف وحمزة عبدالكريم وعلي معلول لأسباب فنية وعمر كمال وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ورضا سليم للإصابة.

وأوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المغربي أشرف بن شرقي بدأ المشاركة التدريجية في التدريبات وطاهر محمد طاهر نفس الأمر وسيكونا جاهزين لمواجهة الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر:" هناك محاولات لتجهيز عمر كمال عبدالواحد لكن الجهاز الفني غير متعجل في أمر الدفع به وسيحصل على فرصة التعافي بشكل كامل ".

وأوضح: "رضا سليم سيغادر خلال ساعات لإجراء جراحة الغضروف في النمسا، بينما يحتاج كل من ياسر إبراهيم ويحيي عطية اللة من أسبوع إلى 10 أيام للتعافي من الإصابات والمشاركة في التدريبات الجماعية ".

واختتم تصريحاته: "علي معلول لائق تماما والأمر في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني فيما يخص تواجده في المباريات من عدمه".

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