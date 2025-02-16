"ده كده اتهام لكل لاعبي الزمالك".. شوبير يوجه رسالة نارية لـ عصام الحضري

حسم موقف بن شرقي.. 10 لاعبين مهددين في الأهلي بالغياب عن القمة

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي، أحمد شوبير، رسالة نارية لعصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، على خلفية اتهامه لأحد لاعبي الزمالك بالتورط في المراهنات.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي: "الكابتن عصام الحضري قال إن المراهنات شغالة في الدوري المصري وإن فيه لاعيب في الزمالك ولاعب في الاتحاد ولاعب في الإسماعيلي، طيب ما تقولوا لنا الأسماء طالما فيه لاعيب متورط".

أكمل: "يا كابتن عصام، هو أنا هشتغل بص العصفورة، وبعدين وزارة الرياضة قالت فيه تحقيقات واتخاذ إجراء قانوني ضد أحد اللاعبين طيب مين هو".

أضاف: "عصام الحضري قال فيه لاعب في الزمالك طب هو مين يا كابتن عصام ما انت كده اتهمت كل لاعبي الزمالك، قال كده بالنص مع كابتن أحمد حسن".

واختتم تصريحاته: "مين يا كابتن أحمد مين يا وزارة الرياضة، ده حتى رئيس نادي دمياط بعد هبوط الفريق يقول لك كان عندي لاعبين متورطين في مراهنات".

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