صفقة جديدة وحارس بديل.. خطة بيسيرو للتغلب على غيابات الزمالك أمام بتروجيت

حسم موقف بن شرقي.. 10 لاعبين مهددين في الأهلي بالغياب عن القمة

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة، خلال مواجهة بتروجيت اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك، وبتروجيت، في الرابعة عصر اليوم الأحد، بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويدخل الفريق الأبيض بقيادة فنية جديدة للبرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى تدريب الفريق بدلا من السويسري كريستيان جروس، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

ويعاني بيسيرو، من غياب 7 لاعبين من العناصر الأساسية، في الاختبار الأول حيث يفقد الأبيض، أحمد فتوح للإصابة ومحمود شيكابالا لعدم الجاهزية بجانب إيقاف كل من: مصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمد عواد ومحمود جهاد وناصر ماهر.

وفي المقابل، وضع بيسيرو، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة بتروجيت، وللتغلب على الغيابات العديد، حيث يعود محمد صبحي لحراسة المرمى، بجانب تواجد عبدالله السعيد من البداية، مع المفاضلة بين مشاركة أحمد الجفالي أو محمد حمدي في الهجوم.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حارس المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد حمدي أو أحمد الجفالي، سيف الجزيري، أحمد زيزو.

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