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"ثنائي هجومي".. التشكيل المتوقع لفريق الإسماعيلي لمباراة الأهلي

12:04 م الأحد 16 فبراير 2025
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (2)
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كتب ـ شريف عادل:

استقر المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عماد سليمان، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في الدوري.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

الأهلي يلتقي نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الإسماعيلي والأهلي.

ترتيب الإسماعيلي و الأهلي

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي الإسماعيلي ضد الأهلي ترتيب الإسماعيلي والأهلي
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