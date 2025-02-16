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"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات

11:36 ص الأحد 16 فبراير 2025
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    عزاء والدة عصام الحضري (1)
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    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
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    عصام الحضري
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    عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق
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    عصام الحضري
  • عرض 16 صورة
    عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا
  • عرض 16 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 16 صورة
    عصام الحضري
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    عصام الحضري
  • عرض 16 صورة
    عصام الحضري ومحمد صلاح
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    عصام الحضري
  • عرض 16 صورة
    عصام الحضري
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    عصام الحضري
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    عصام الحضري
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    عصام الحضري
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كتب- محمد خيري:

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن هناك لاعبين حاليين في الدوري المصري يشاركون في برامج المراهنات، مؤكدًا أنه يجب حسابهم بشكل عسير.

وقال الحضري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "موضوع المراهنات ليس جديد على الكرة المصرية، ولكنه منذ فترة".

وأضاف: "هناك لاعب في الزمالك يشارك في المراهنات وأنا متأكد وذلك على مسئوليتي، ولاعبين في الإسماعيلي والاتحاد يشاركون في المراهنات".

واختتم: "لا أعلم سبب دخول اللاعبين في المراهنات، عقود اللاعبين كبيرة والأمور تغيرت بشكل كبير، أتعجب من حصول لاعبين على عقود كبيرة ويشاركون في المراهنات، والموضوع في زيادة مستمرة، وهو أمر يجب التصدي له".

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