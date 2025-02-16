"على مسئوليتي".. الحضري يفجر مفاجأة بتورط لاعب الزمالك في المراهنات

حسم موقف بن شرقي.. 10 لاعبين مهددين في الأهلي بالغياب عن القمة

كتب- محمد خيري:

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن هناك لاعبين حاليين في الدوري المصري يشاركون في برامج المراهنات، مؤكدًا أنه يجب حسابهم بشكل عسير.

وقال الحضري في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "موضوع المراهنات ليس جديد على الكرة المصرية، ولكنه منذ فترة".

وأضاف: "هناك لاعب في الزمالك يشارك في المراهنات وأنا متأكد وذلك على مسئوليتي، ولاعبين في الإسماعيلي والاتحاد يشاركون في المراهنات".

واختتم: "لا أعلم سبب دخول اللاعبين في المراهنات، عقود اللاعبين كبيرة والأمور تغيرت بشكل كبير، أتعجب من حصول لاعبين على عقود كبيرة ويشاركون في المراهنات، والموضوع في زيادة مستمرة، وهو أمر يجب التصدي له".

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