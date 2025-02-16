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"مفاضلة في مركز".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

11:25 ص الأحد 16 فبراير 2025
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    مران الأهلي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الإسماعيلي.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

الأهلي يلتقي نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي

ولم يستقر بعد كولر على مركز قلب الدفاع خلال المباراة؛ إذ يفاضل بين الثنائي خالد عبدالفتاح وأشرف داري بعدما تعافى الأخير من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح ( أشرف داري) - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - نييتس جراديشار - حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الإسماعيلي والأهلي.

ترتيب الإسماعيلي و الأهلي

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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الإسماعيلي ضد الأهلي لقناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي رتيب الإسماعيلي الأهلي شكيل الأهلي المتوقع
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