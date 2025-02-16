موعد مباراة الزمالك وبتروجت والقناة الناقلة

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يلتقي فريق الزمالك نظيره بتروجت اليوم الأحد ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري 2024/25.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

وتُقام المباراة عند الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة الزمالك وبتروجت.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث قبل المباراة برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

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