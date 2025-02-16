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موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي والقناة الناقلة

11:03 ص الأحد 16 فبراير 2025

مباراة سابقة بين الأهلي والإسماعيلي

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يلتقي فريق الأهلي نظيره الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري 2024/25.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

ومن المقرر أن تقام المباراة عند السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الإسماعيلي والأهلي.

ترتيب الإسماعيلي و الأهلي

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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الإسماعيلي ضد الأهلي موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي
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