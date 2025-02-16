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عودة ثلاثية وغيابات صادمة.. ماذا يواجه بيسيرو في الاختبار الأول مع الزمالك؟

10:58 ص الأحد 16 فبراير 2025

بيسيرو

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محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بتروجيت في الرابعة عصر اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة، بجهاز فني جديد، بقيادة البرتغالي بيسيرو، ويعاني الأبيض من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم، .

ويطمح الأبيض بقيادة بيسيرو، في التغلب على الغيابات، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، للاستمرار في المنافسة على صدارة الجدول.

غيابات الزمالك في المباراة

وتشهد قائمة الزمالك في المباراة، عودة عمر جابر وعبدالله السعيد ومحمود الونش بجانب الظهور الأول للتونسي أحمد الجفالي الوافد الجديد وصلاح مصدق.

وفي المقابل يعاني الأبيض من غيابات بالجملة لأسباب مختلفة منهم أحمد فتوح للإصابة ومحمود شيكابالا لعدم الجاهزية بجانب إيقاف كل من: مصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمد عواد ومحمود جهاد وناصر ماهر للإيقاف

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بيسيرو بتروجيت نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز
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