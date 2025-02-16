كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بتروجيت غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام بتروجيت اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 26 نقطة جمعها من 13 مباراة، فيما يحتل فريق بتروجيت المركز ال 10 برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت

وتعد هذه هى المواجهة رقم 27، التي تجمع بين الفريقين معا في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في 26 مباراة من قبل.

وخلال 26 مباراة جمعت بين الفريقين في كل البطولات، تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في 6 مباريات بين الفريقين.

وأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معا، تعود إلى 22 إبريل 2014، حينما تمكن فريق بتروجيت، من تحقيق الفوز على حساب الفارس الأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ونجح لاعبو نادي الزمالك، في تسجيل 43 هدفا، فيما تلقت شباكهم 24 هدفًا فقط.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري/ فإننا نجد أنهما تواجها معا في 25 مباراة من قبل، حقق الفارس الأبيض الفوز خلالها في 14 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل بين الفريقين في 6 مباريات.

ويأتي نجم نادي الزمالك السابق أحمد جعفر، في صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريق معا، برصيد 5 أهداف.

وخلال أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين معًا، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وحضر التعادل في ثلاثة مباريات.

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