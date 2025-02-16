نتائج مباريات يوم السبت 15 فبراير

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أُقيمت أمس السبت الموافق 15 فبراير، إثارة ومنافسة كبيرة في لقاءات الدوريات الخمس الكبرى.

وفاز مانشستر سيتي برباعية على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وتعادل ريال مدريد أمام أوساسونا، بينما انتصر أرسنال بثنائية على ليستر سيتي في البريميرليج.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد أرسنال - (0-2)

أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - (1-1)

فولهام ضد نوتنجهام فورست - (2-1)

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - (4-0)

ساوثهامبتون ضد بورنموث - (1-3)

وست هام ضد برينتفورد - (0-1)

كريستال بالاس ضد إيفرتون - (1-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد فولفسبورج - (1-2)

يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - (1-2)

سانت باولي ضد فرايبورج - (0-1)

بوخوم ضد بوروسيا دورتموند - (2-0)

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد ألافيس - (3-3)

أوساسونا ضد ريال مدريد - (1-1)

أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - (1-1)

فياريال ضد فالنسيا - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد كالياري - (0-0)

لاتسيو ضد نابولي - (0-0)

إي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا ضد سانت إيتيان - (5-1)

موناكو ضد نانت - (7-1)

تولوز ضد باريس سان جيرمان - (0-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد التعاون - (0-1)

الرائد ضد الفيحاء - (0-2)

الوحدة ضد الاتحاد - (1-4)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

راية الرياضي ضد السكة الحديد - (0-2)

وادي دجلة ضد أبو قير للأسمدة - (3-1)