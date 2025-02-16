جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 16 فبراير 2025

12:13 ص الأحد 16 فبراير 2025

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الخمس الكبرى بجانب الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي في الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

الزمالك ضد بتروجيت - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

سموحة ضد البنك الأهلي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد الإسماعيلي - 7:00 مساء - أون تايم تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد كومو - 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

مونزا ضد ليتشي - 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 2

أودينيزي ضد إمبولي - 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

بارما ضد روما - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

يوفنتوس ضد انتر ميلان - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد أتليتك بلباو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

بلد الوليد ضد إشبيلية - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مايوركا ضد لاس بالماس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد ريال سويسداد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبليه ضد أولمبيك ليون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

لانس ضد ستراسبورج - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

لوهافر ضد نيس - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

ستاد ريمس ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 2

ستاد رين ضد ليل - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد هوفنهايم - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5

آينتراخت فرانكفورت ضد هولشتاين كيل - 6:30 مساء - بي إن سبورت 9

هايدينهايم ضد ماينز - 8:30 مساء - بي إن سبورت 5