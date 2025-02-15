تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

كتب - مراسل مصراوي:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، واحدة من المباريات الكلاسيكية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي غدا.

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبدالفتاح "أحمد رضا"، رامي ربيعه وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات وجارديشار.

وكشف مصدر لمصراوي، أن السويسري مارسيل كولر لا يفضل البدء بالمدافع المغربي أشرف داري، منذ بداية المباراة، لكونه عائد من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة كبيرة، يفاضل المدير الفني حاليًا بين خالد عبد الفتاح وأحمد رضا للبدء بجوار رامي ربيعة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز ال14 برصيد 12 نقطة جمعهم من 13 مباراة.

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