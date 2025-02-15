محمود الخطيب يهنئ سيدات طائرة الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة فريق الطائرة سيدات بالنادي، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بيانا رسميا، جاء كالتالي: "وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي".

وأضاف: "وأشاد بالروح العالية والأداء المتميز للاعبات والإصرار على تحقيق البطولة، وأكد أن هذا الفوز الذي جاء عن جدارة واستحقاق وأسعد جماهير الأهلي يحمل منظومة الفريق مسؤولية مضاعفة فيما هو قادم، لإحراز المزيد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ووضع الأهلي في المكانة التي تسعد جمهوره ومحبيه".

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد فقط، ويحتفظ الفريق باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وأقيمت مباراة نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة سيدات، على صالة حسن مصطفى بمدينة نصر.

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