الأهلي يكشف سبب تقليص سعة الاستاد من 90 إلى 42 ألف متفرج

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي البدء في حفر الاستاد الجديد بداية من صباح اليوم السبت، وعدد المارد الأحمر أسباب تقليص سعة مدرجات الاستاد من 90 ألف إلى 42 ألف فقط عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

بذل مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جهودًا كبيرة أثناء الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترات الماضية للعمل على بناء الاستاد.

وكانت هناك رغبة لدى الجميع وفي المقدمة الكابتن محمود الخطيب ليكون الاستاد بسعة لا تقل عن 90 ألف متفرج، لكن هذه الرغبة والمحاولات التي تمت اصطدمت بشروط هندسية غير قابلة للتنفيذ.

حيث إن الارتفاع المسموح به فوق سطح الأرض في منطقة الاستاد 15 مترا فقط لاعتبارات الطيران وخلافه، وحتى يتمكن النادي من الوصول إلى سعة 42 ألف متفرج على الأقل سيكون هناك حفر في عمق الأرض بمسافة 15 مترًا أخرى، وبالتالي تقليص السعة أمر خارج عن إرادة الجميع.

وجاء الإعلان عن تفاصيل استاد النادي الأهلي الجديد في حفل ضخم أقيم أمس الجمعة، في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

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