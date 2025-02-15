مصدر يكشف حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري غدا

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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراتي الأهلي والاسماعيلي، الزمالك وبتروجيت غدا، في الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، قررت تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي، مع وجود أمين عمر على الفار".

وأضاف: "اللجنة قررت أيضًا تعيين الحكم نادر قمر الدولة، لإدارة مباراة الزمالك وبتروجيت غدا بالدوري".

موعد مبارياتي الأهلي والزمالك غدا بالدوري

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال 14 بالدوري المصري.

وفي المقابل، يواجه الزمالك نظيره بتروجيت غدا، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة ال 14 بالدوري المصري.

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