سبب غياب 7 لاعبين عن الزمالك في مواجهة بتروجيت

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره بتروجيت غدًا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدًا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري.

غيابات نادي الزمالك في مباراة بتروجيت

ويفتقد نادي الزمالك، لخدمات العديد من اللاعبين في هذه المباراة، لأسباب مختلفة، ما بين إيقافات، إصابات، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الفنية.

ويغيب عن الفارس الأبيض في اللقاء كلا من: "محمود شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، أحمد فتوح، مصطفى شلبي للإصابة، فيما يغيب الرباعي، محمد عواد، محمد شحاتة، محمود جهاد وناصر ماهر للإيقاف".

وسوف تشهد مباراة الفارس الأبيض أمام بتروجيت غدا، عودة الثلاثي عبد الله السعيد، محمود الونش وعمر جابر بعد الغياب عن المباراة الماضية للفريق أمام فاركو.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

أقرأ أيضاً:

مرموش يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)



سعرها يقرب من 4 مليار جنيه.. كريستيانو رونالدو يثير الجدل بطائرته الخاصة



