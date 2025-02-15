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"الأولى لسليمان".. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي بالدوري المصري

09:29 م السبت 15 فبراير 2025
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  • عرض 24 صورة
    لاعبي الأهلي من مباراة الإسماعيلي
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    صندوق كرات بدل من الأطفال في مباراة الأهلي والإسماعيلي (2)
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    جماهير الإسماعيلي أمام الأهلي (2)
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    جماهير الإسماعيلي أمام الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    صندوق كرات بدل من الأطفال في مباراة الأهلي والإسماعيلي (4)
  • عرض 24 صورة
    صندوق كرات بدل من الأطفال في مباراة الأهلي والإسماعيلي (4)
  • عرض 24 صورة
    صندوق كرات بدل من الأطفال في مباراة الأهلي والإسماعيلي (2)
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي ضد الإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي أمام الإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    لاعبي الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الإسماعيلي والأهلي (2)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الإسماعيلي والأهلي (3)
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الإسماعيلي والأهلي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
  • عرض 24 صورة
    جانب من مباراة الإسماعيلي والأهلي
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    الأهلي-والإسماعيلي-780x470
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    الأهلي والإسماعيلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدًا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الإسماعيلي نظيره الأهلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال، محمد عبد الرازق.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عبد الرحمن كتكوت.

خط الوسط: هشام محمد، عبد الله محمد، محمد عبد السميع، نادر فرج، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري ومروان حمدي.

خط الهجوم: عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، حسن صابر ومحمد زيدان.

ويدخل النادي الإسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز ال14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 جمعهم من 13 مباراة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من نفس عدد المباريات.

وستكون هذه هى المباراة الأولى لعماد سليمان على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي، بعد رحيل المدير الفني السابق للفريق عماد سليمان.

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