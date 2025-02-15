نجيب ساويرس يعلق على هاتريك مرموش مع مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل يونايتد.

ونشر المهندس نجيب صورة لاحتفال مرموش بهدفه ضد نيوكاسل، وعلق: "المصريين اهما".

ويعد مرموش ثاني مصري يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح الذي سجل ثلاثية خلال 4 مناسبات مع ليفربول.

وانتقل مرموش لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية للعام الجاري قادما من فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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