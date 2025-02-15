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إيقاف لاعبي الأهلي والزمالك.. عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز

06:45 م السبت 15 فبراير 2025

درع الدوري المصري الجديد

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كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وتقرر إيقاف رباعي الزمالك لمدة مباراة واحدة، بجانب مصطفى العش مدافع النادي الأهلي.

مباراة فاركو والزمالك

إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد محمد شحاته لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

إيقاف مصطفى محمود عبدالقادر صالح (العش) لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف محمد حمدي زكي علي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والبنك الأهلي

إيقاف أمادو باه لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

إيقاف إيزي أيمكا لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والاتحاد

منع السيد / أحمد عصام محلل الاداء لفريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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عقوبات الزمالك عقوبات الأهلي الدوري المصري إيقاف مصطفى العش إيقاف محمود جهاد
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