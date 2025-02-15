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عودة وسام والمغربي.. قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

06:08 م السبت 15 فبراير 2025
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    الشناوي وشوبير
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    رامي ربيعة لاعب الأهلي
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    رامي ربيعة
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    عمرو السولية
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    عمر الساعي
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    احتفال جراديشار بهدفه (2)
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    حسين الشحات
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    كريم الدبيس
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    مروان عطية
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    أكرم توفيق
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    محمد هاني من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، بجانب المدافع المغربي أشرف داري.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق - أشرف داري - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار - عبد الله.

ومن المقرر أن يقام اللقاء غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

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قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي وسام أبو علي قائمة الأهلي الأهلي أشرف داري أفشة إمام عاشور
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