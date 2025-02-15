"زور الخطيب وانسى خلافات ممدوح".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع قرار مرتضى منصور المفاجئ؟

كتبت-هند عواد:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، بانتهاء الخلافات مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله".أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفادة سالما".

وعلق أحد رواد مواقع الاجتماعي عبر موقع "إكس"، على هذا المنشور وكتب: "لم يتنازل يومًا عن حق من حقوق الزمالك ودفع الثمن برجولة وتمسك بحقوق الزمالك بكل شجاعة وعن حقه الشخصي عفا، هذه هي أخلاقنا شابوه مرتضى منصور".

وأضاف آخر: "طب ما تنسى خلافات ممدوح عباس وضم عليه وتبقى ايد واحدة للكيان الزمالك العظيم"، فيما أضاف آخر: "تصرف محترف وموقف بطولي".

وكتب أحدهم: "أبو قلب كبير سيادة المستشار ربنا يحفظك ويبارك فيك"، وأضاف آخر: "كلام محترم يا سيادة المستشار وعفا الله عما سلف والمفروض أن حضرتك تأخذ أولادك وتروح في زيارة خاصة للكابتن محمود الخطيب في منزله والأمور تتحل واحنا داخلين على شهر فضيل وكل عام وحضراتكم بخير وسيبك من كلام الناس والسوشيال ميديا كابتن محمود الخطيب محتاج منها الدعم الآن جميعا".

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