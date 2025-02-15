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تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها طلعت يوسف مدرب الاتحاد

04:45 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد
  • عرض 9 صورة
    طلعت يوسف
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد تعرض المدير الفني لفريقه الأول لكرة القدم طلعت يوسف لوعكة صحية عقب مباراة فريقه أمام إنبي.

وكان نادي الاتحاد قد سقط في فخ التعادل أمام إنبي بعدما سكن مرماه هدفًا بالدقيقة 90+13 من ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أول أمس الخميس بالدوري.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن الوعكة الصحية التي تعرض لها طلعت يوسف عقب المباراة أدت لغيابه عن قيادة الفريق بالتدريبات مساء أمس تحضيرًا لمواجهة الجونة.

ونوه النادي السكندري إلى أن طلعت يوسف قد تعافى وسيقود تدريب الفريق اليوم بصورة طبيعية.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن طلعت يوسف وصل ضغطه عقب المباراة إلى 220/150 وتواجد الدم بأنفه مما دفعه للذهاب لأحد المستشفيات؛ للخضوع للفحوصات الطبية.

موعد مباراة الاتحاد والجونة

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الجونة عند السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الاتحاد والجونة في الدوري المصري

ويحتل فريق الاتحاد المركز 13 برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الـ12، فيما يحتل فريق الجونة المركز 16 برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن غزل المحلة صاحب المركز 15.

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طلعت يوسف الاتحاد السكندري
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