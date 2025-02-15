كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق سبب تغريمه للاعب الأهلي الحالي محمد مجدي "أفشة" مبلغ ربع مليون جنيه خلال كانا الثنائي في بيراميدز.

وأوضح أحمد حسن الذي كان مشرفًا عامًا على فريق الكرة ببيراميدز، خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت أف إم" اليوم السبت، أنه غرم أفشة ربع مليون جنيه بسب مغازلته لجماهير النادي الأهلي حين كان لاعبًا في بيراميدز.

وأشار حسن إلى أن سبب الغرامة نشر أفشة صورة له بقميص أحمر مذيلاً الصورة بتعليق:"أعمل أيه تاني"، وهو الأمر الذي اعتبره مغازلة لجماهير الأهلي لذا تحدث مع اللاعب الذي أكد الأمر فتم توقيع الغرامة عليه.

وأتم الصقر ـ كما يُلقب ـ تصريحاته بالتنويه إلى أنه من ساعد أفشة في النهاية للانضمام للأهلي، قائلاً:"أخبرته بأن يحضر عرض رسمي من الأهلي إذا أراد الرحيل وسندرسه".

وكان أفشة قد انضم لصفوف بيراميدز في موسم 18/19 قادمًا من صفوف إنبي قبل أن ينضم في الموسم التالي لصفوف الأهلي.

أرقام أفشة مع بيراميدز والأهلي

وشارك لاعب الوسط الهجومي مع بيراميدز بـ 24 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 قبل أن يتوهج مع الأهلي فشارك بـ 260 مباراة سجل خلالها 45 هدفًا وصنع 50 هدفًا.

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