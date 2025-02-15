هل يحق للزمالك التعاقد مع لاعب جديد بدلا من ميشالاك؟.. خبير لوائح يجيب

كتبت-هند عواد:

كشف خبير اللوائح محمد بيومي، مفاجأة بشأن أحقية الزمالك إسقاط البولندي كونراد ميشالاك من قائمته المحلية وإضافة لاعب أجنبي حر بدلا منه.

وفسخ كونراد ميشالاك تعاقده مع الزمالك، بعد يوم واحد من غلق القيد المحلي المقرر له 8 فبراير، وتداولت أنباء تشير إلى أن الأبيض يحق له التعاقد مع لاعب آخر بشرط أن يكون حرا.

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي: "الزمالك لديه الحق في التعاقد مع لاعب جديد، في حالة واحدة فقط وهي أن يكون القيد مفتوح، إنما لو أغلق لن يكون له الحق، وما يقال "كلام كاذب"، ولا توجد لوائح تنص على هذا الأمر، نحن مرتبطين بفترة قيد، خلالها نسقط ونضيف، طالما هذه الفترة أغلقت لا يمكنني تسجيل لاعب آخر لو كان حرا".

وأوضح: "حدث تواصل بين وبين حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، بخصوص هذا الأمر وحذرته أنهم إذا أرادوا ضم لاعب بدلا من ميشالاك، يجب أن تكون فترة القيد مفتوحة، لأن هذه الفترة خصصت لقيد وتسجيل اللاعبين، ولو كان الزمالك لم يقيد ميشالاك حقه، فهو حر لكنه ملتزم بعقده مع اللاعب ودفع مستحقاته".

وأضاف: "عملية التسجيل في قائمة الفريق متروكه للنادي، لكن إذا تم رفع اللاعب منها يحق له إنهاء عقده مع النادي، لأنه لن يتمكن من اللاعب والأمر في الأساس قائم على ممارسة اللاعب لكرة القدم، وهكذا أنت تحرم اللاعب من هذا الحق".

وواصل: "نبهت الدكتور حسام المندوه من مثل هذا الأمر، وقلت إنه من الضروري دفع مستحقات اللاعب، لأنه في جميع الأحوال سيحصل عليها، فمن الأفضل الحصول عليها بشكل طبيعي من دون عقوبات، وإذا دفع النادي لن توقع عليه عقوبة، لكن إذا تأخر في الدفع سيتعرض لغرامة تأخير 5%، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى عقوبة الإيقاف".

وعن كواليس مكالمته مع حسام المندوه، قال: "الزمالك يريد دفع مستحقات ميشالاك طبقا لما نص عليه العقد وليس دفعة واحدة، وحتى يحدث هذا الأمر، يجب دفع مستحقات اللاعب المتأخرة والتي تقرب من 290 ألف دولار وفي نهاية شهر فبراير 100 ألف دولار، وهكذا سيتمكن من دفع الأقساط في مواعيدها وفقا للعقد وليس دفعة واحدة".

واختتم محمد بيومي تصريحاته: "لكن يجب أن يحدث هذا الأمر في أسرع وقت، لأنني إذا دفعت مستحقات اللاعب طبقا للعقد، فلماذا سيذهب اللاعب إلى الفيفا، الشيء الوحيد الذي يشتكي منه اللاعب هو عدم سداد الزمالك للمستحقات، الفسخ لأن ميشالاك لم يحصل على مستحقاته، و لوائح تنص على أن اللاعب الذي لم يحصل على مستحقاته لمدة شهرين يحق له إنهاء عقد مع النادي".

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