"دون فوز".. تاريخ مواجهات آخر 10 مباريات جمعت الأهلي والإسماعيلي

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، في السابعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

التقى الأهلي والإسماعيلي في 114 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 62 مباراة، فيما فاز الدراويش في 19 مباريات، وانتهت 33 مباراة بالتعادل بين الثنائي.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي آخر 10 مباريات

في حالة فوز الإسماعيلي على الأهلي في مباراة غدا، يحقق الفريق إنجازا غائبا منذ 10 مباريات، إذ لم يتمكن الدراويش من الانتصار في آخر 10 مباريات جمعتهما.

وانتهت آخر 10 مباريات جمعت بين الأهلي والإسماعيلي لصالح الأول، إذ فاز في 8 مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

وجاءت نتائج آخر 10 مباريات جمعت الأهلي والإسماعيلي، كالآتي:

موسم 2019-2020: فوز الأهلي 1-0

موسم 2019-2020: فوز الأهلي 3-0

موسم 2020-21: فوز الأهلي 2-0

موسم 2020-21: التعادل 1-1

موسم 2021-22: فوز الأهلي 4-0

موسم 2021-22: التعادل 0-0

موسم 2022-2023: فوز الأهلي 1-0

موسم 2022-23: فوز الأهلي 1-0

موسم 2023-24: فوز الأهلي 3-1

موسم 2023-24: فوز الأهلي 2-1

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