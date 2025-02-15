ماهو مرض محمود الخطيب الذي تحدث عنه مرتضى منصور؟

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق إنهاء خلافاته مع رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي محمود الخطيب بسبب مرض الأخير.

ونشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر منصة فيسبوك اليوم السبت:"رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه حلقة برنامج "حارس الأهلي" على قناة ناديه، مساء يوم أمس الجمعة:"محمود الخطيب يعاني منذ فترة من آلام في الظهر والقدم بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ وجاءت نتائج الفحوصات الطبية مطمئنة".

وأتم شوبير حديثه بخصوص المرض الذي يعاني منه محمود الخطيب:"سبق وخضع لعلاج بخصوص الشعيرات الدمومية بالمخ ولكن الآلام عاودته مجددًا لذا سيحصل على فترة راحة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية".

وكان الخطيب قد قال مساء يوم أمس خلال حفل استاد الأهلي الجديد:"أخبرت زملائي في آخر اجتماع مجلس إدارة قبل 3 أيام، أنه بعد انتهاء شهر يناير وملف الاستاد، أشعر براحة في داخلي، وأحتاج الابتعاد لفترة، بعد إذنكم سأبتعد وخلال فترة سأجري أشعات جديدة"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

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