ضربة لبيسيرو قبل مباراته الأولى مع الزمالك أمام بتروجت

"لفرض الانضباط".. أول قرار من بيسيرو تجاه لاعبي الزمالك

يستعد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، خوض مباراته الأولى بعد توليه القيادة الفنية للفريق.

ويواجه بيسيرو أزمة قبل مباراته الأولى مع الزمالك التي ستجمعه بنظيره بتروجت في الغيابات بصفوف الفريق.

غيابات الزمالك أمام بتروجت

الزمالك يعاني من غياب 5 لاعبين للإيقاف وهم: محمد عواد، مصطفى شلبي ومحمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات ومحمود جهاد بسبب الطرد بجانب ناصر ماهر الذي يطبق عقوبة الاعتداء على لاعب بدون كرة بالإيقاف 3 مباريات.

وانضم إلى صفوف الغيابات الظهير الأيسر أحمد فتوح؛ لعدم جاهزيته الطبية لخوض اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الرابعة عصر يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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