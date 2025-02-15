مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 0
14:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

موناكو

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

ضربة لبيسيرو قبل مباراته الأولى مع الزمالك أمام بتروجت

02:30 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المرن الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 6 صورة
    المرن الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 6 صورة
    المرن الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 6 صورة
    المرن الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 6 صورة
    المرن الأول لبيسيرو مع الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، خوض مباراته الأولى بعد توليه القيادة الفنية للفريق.

ويواجه بيسيرو أزمة قبل مباراته الأولى مع الزمالك التي ستجمعه بنظيره بتروجت في الغيابات بصفوف الفريق.

غيابات الزمالك أمام بتروجت

الزمالك يعاني من غياب 5 لاعبين للإيقاف وهم: محمد عواد، مصطفى شلبي ومحمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات ومحمود جهاد بسبب الطرد بجانب ناصر ماهر الذي يطبق عقوبة الاعتداء على لاعب بدون كرة بالإيقاف 3 مباريات.

وانضم إلى صفوف الغيابات الظهير الأيسر أحمد فتوح؛ لعدم جاهزيته الطبية لخوض اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بتروجت عند الرابعة عصر يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

اقرأ أيضًا:

مرتضى منصور يعلن إنهاء "الخلافات الدنيوية" مع محمود الخطيب

"عبدالله السعيد أنقذه".. ماذا فعل جوزيه بيسيرو في أول مباراة له بالدوري المصري؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو الزمالك ضد بتروجت الزمالك غيابات الزمالك أمام بتروجت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرص عمل في الإمارات برواتب تصل لـ 1800 درهم.. التخصصات والتقديم
صور| طرح شقق كاملة التشطيب بالعبور.. الحجز غدًا بمساحات تصل لـ 132 مترًا
حماس ردًا على دعوات التهجير: لا هجرة إلا للقدس