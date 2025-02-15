مرتضى منصور يعلن إنهاء "الخلافات الدنيوية" مع محمود الخطيب

كتبت-هند عواد:

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، انتهاء خلافاته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله".

وأضاف: "أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفادة سالما".

واختتم مرتضى منصور: "ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

وأعلن محمود الخطيب، خلال كلمته في احتفاليه الأهلي للكشف عن تفاصيل النادي، ابتعاده عن عمله داخل النادي لفترة، للحصول على راحة قبل إجراء الفحوصات والأشعة الطبية لمتابعة حالته الصحية.